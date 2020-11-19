Тренерский штаб Остапа Маркевича столкнулся с кадровыми проблемами накануне матча 10-го тура Премьер-лиги против львовского Руха.

У Мариуполя 2 потери из-за коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

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Приазовцам в поединке с Рухом не помогут полузащитник Артем Бондаренко и нападающий Даниил Сикан. В лагере молодежной сборной оба сдали положительные тесты на COVID-19. Ныне они находятся на карантине.

К слову, матч Рух – Мариуполь состоится в пятницу, 20 ноября. Приазовцы в данный момент находятся на 8-й строчке УПЛ.

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