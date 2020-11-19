Мариуполь потерял дуэт исполнителей на матч с Рухом
10:19 - Читати українською
Тренерский штаб Остапа Маркевича столкнулся с кадровыми проблемами накануне матча 10-го тура Премьер-лиги против львовского Руха.
У Мариуполя 2 потери из-за коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.
Мариуполь продолжает реконструкцию стадиона – арена сможет принимать еврокубковые матчи
Приазовцам в поединке с Рухом не помогут полузащитник Артем Бондаренко и нападающий Даниил Сикан. В лагере молодежной сборной оба сдали положительные тесты на COVID-19. Ныне они находятся на карантине.
К слову, матч Рух – Мариуполь состоится в пятницу, 20 ноября. Приазовцы в данный момент находятся на 8-й строчке УПЛ.
Динамо потрібен Назаренко: чому новачок Шевченка здатний підсилити команду Луческу
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter