"У низці ЗМІ з'явилося інтерв'ю футболіста Дениса Арендарука, в якому він натякнув, що Маріуполь не до кінця з ним розрахувався щодо заробітної плати. Ми з великим подивом прочитали ці слова Дениса. Маріуполь завжди чітко виконував та продовжує виконувати абсолютно всі свої фінансові зобов'язання як перед футболістами, тренерами та співробітниками клубу, так і суб'єктами господарських відносин.

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Фінансова прозорість та економічна чесність – одні з головних принципів функціонування нашого клубу. Таких понять як "зарплата в конвертах", "сіра зарплата", "схеми", несплата податків для нас не існує. Якщо ж Денис має якісь питання чи претензії, то радимо йому звернутися до КДК УАФ, CAS або інших компетентних органів. Відповідно залишаємо за собою право на юридичне переслідування за наклеп", – написав Санін на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Арендарук в нещодавньому інтерв'ю розповів, що мав фінансові проблеми, коли виступав за Маріуполь. Денис виховувався у академії Шахтаря, однак шансу в основній команді "гірників" не отримав. Спроби закріпитися в Маріуполі та львівському Руху також не принесли успіхів. Останнім клубом Дениса став польський П'яст Глівіце.

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