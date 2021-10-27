"В ряде СМИ появилось интервью футболиста Дениса Арендарука, в котором он намекнул, что Мариуполь не до конца с ним рассчитался насчет заработной платы. Мы с большим удивлением прочли эти слова Дениса. Мариуполь всегда четко выполнял и продолжает выполнять все свои финансовые обязательства как перед футболистами, тренерами и сотрудниками клуба, так и субъектами хозяйственных отношений.

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Финансовая прозрачность и экономическая честность – одни из основных принципов функционирования нашего клуба. Таких понятий как "зарплата в конвертах", "серая зарплата", "схемы", неуплата налогов для нас не существует. Если же у Дениса есть какие-либо вопросы или претензии, то советуем ему обратиться в КДК УАФ, CAS или другие компетентные органы. Соответственно оставляем за собой право на юридическое преследование за клевету", – написал Санин на своей странице в Facebook.

Напомним, Арендарук в недавнем интервью рассказал, что у него были финансовые проблемы, когда выступал за Мариуполь. Денис воспитывался в академии Шахтера, однако шанса в основной команде "горняков" не получил. Попытки закрепиться в Мариуполе и львовском Рухе также не принесли успехов. Последним клубом Дениса стал польский Пяст Гливице.

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