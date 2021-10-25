"В Україні є хороші агенти, але більшість – тьма. Імен називати не хочеться. Всьому свій час. Я завершив кар'єру, адже мені зробили так, що я не можу продовжувати ігрову кар'єру на професіональному рівні в будь-якій команді. Тому, в принципі, я і опинився в Польщі. Коли я був в Маріуполі, завдяки кільком людям, не міг грати. Мені вже головний тренер Бабич говорив, що я гравець збірної України, у мене все відмінно, але ігровий час він мені не може дати.

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Я знаю, чому Бабич мені не давав ігрового часу в Маріуполі: тому що ФК Маріуполь – це команда однієї людини, агента, який колись був у мене. Я зараз говорю про Вадима Шаблія. У мене з ним не дуже приємна ситуація вийшла. Я, в принципі, міг сам перейти в той же Маріуполь. Перейшов на одних умовах, які мені вибивав агент, а він мені сказав давати якийсь відсоток йому. Я відповів, що є якісь обов'язки. Якби він мені підняв зарплату, дав якісь умови, то це одне. Я не проти. Але, так як він нічого не зробив...

І в результаті у нас з ним пішли якісь проблеми, і після цього вся ситуація почалася. Я розумію, яка це футбольна фігура в нашій країні. Та й в Європі він вже кудись рухається, але знаючи те, як він працює... В Україні всі молоді футболісти – це його гравці в основному. Навіть при мені в Маріуполі була ситуація. У мене був товариш в першій команді, ми з ним жили разом на базі. Він не міг додзвонитися до Шаблія чотири дні. Каже мені: "Ден, зроби що-небудь, будь ласка". Я дзвоню і кажу: "Вадь, набери людині, він не може до тебе додзвонитися". Вадим відповідає: "Добре", і знову не дзвонить йому тиждень.

Шаблій – така людина, якщо ти заграв, то він для тебе щось зробить, тому що він розуміє, що на цьому заробить. Якщо є якісь важкі моменти в кар'єрі, то він просто відвертається. Приклад? З Маріуполем дуже дивний момент був. Ми були на зборах і вирішувалося питання – продовжити оренду чи ні. Мені надійшла одна зарплата і наступав якраз місяць відпочинку.

Я подзвонив Шаблію і сказав, що хочу свою сім'ю на відпочинок відвезти. Після цього місяця, грубо кажучи, починається сезон. Вадим сказав, що подзвонить в Шахтар і запитає в них, як буде з зарплатою – тому що вони з Маріуполем платили наполовину. Пізніше передзвонив і сказав, що мені після відпустки все виплатять. Після нього я приїжджаю, а мені так нічого і не виплатили", – розповів Арендарук у інтерв'ю Fanday.

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