Після важкого старту сезону для Маріуполя Сергій Чоботенко полетів відпочивати на Сейшельські Острови разом зі своєю розкішною дружиною Каріною.

"Наш медовий місяць": Савіна ділиться відвертими фото з відпочинку на Мальдівах

Пара публікує в Instagram фото з відпустки. Одна зі світлин вражає своє відвертістю.

Нагадаємо, після 18-ти турів чемпіонату України Маріуполь розташується на дні таблиці з 8-ма очками. У нинішньому сезоні Чоботенко виходив на поле лише в 5-ти матчах.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ