Чоботенко опублікував фото з оголеною дружиною – райський відпочинок захисника Маріуполя
09:55 - Читать на русском
Оборонець Маріуполя Сергій Чоботенко насолоджується відпусткою у зимове міжсезоння.
Після важкого старту сезону для Маріуполя Сергій Чоботенко полетів відпочивати на Сейшельські Острови разом зі своєю розкішною дружиною Каріною.
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Пара публікує в Instagram фото з відпустки. Одна зі світлин вражає своє відвертістю.
Нагадаємо, після 18-ти турів чемпіонату України Маріуполь розташується на дні таблиці з 8-ма очками. У нинішньому сезоні Чоботенко виходив на поле лише в 5-ти матчах.
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