"Гра вийшла дуже напруженою. І, на мій погляд, цікавою. Були хороші швидкості, були і тактичні цікаві аспекти з боку двох команд. Всі в Україні знають, що Зоря – це потужна атакувальна команда. Тому ми вирішили зробити тактичний хід і зіграти на результат.

Несподівана поразка підопічних Скрипника у відеоогляді матчу Зоря – Маріуполь – 0:1

Плюс необхідно враховувати, що у нас дуже молода команда і ми ще не готові грати з таким суперником першим номером. Але я переконаний, що ми доб'ємося цього. Ця наша філософія і ідея – ми хочемо контролювати м'яч, накривати суперника на його половині. Ми задоволені командою. Після складної гри в Олександрії команда зібралася і показала сьогодні досить непогану гру. Молоді хлопці мають великий потенціал.

Заміна Бондаренка на Ігнатенка ще до перерви? Ми довго думали і радилися своїм тренерським штаб щодо Бондаренка – чи варто Артема ставити в стартовий склад, оскільки він зіграв дві гри за молодіжну збірну України. Ми ризикнули, але...

Як я вже говорив, це молоді хлопці, їм ще необхідно себе підтягнути як у фізичному плані, так і в тактичному, технічному аспектах. Це нормальний процес. Нічого страшного не сталося", – поділився Маркевич у коментарі офіційному сайту Маріуполя.

Нагадаємо, перемога над Зорею (0:1) стала першою для Остапа Маркевича на чолі азовців.

Маріуполь на виїзді переграв Зорю – азовці здобули першу перемогу під керівництвом Маркевича