"Игра получилась очень напряженной. И, на мой взгляд, интересной. Были хорошие скорости, были и тактические интересные аспекты со стороны двух команд. Все в Украине знают, что Заря – это мощная атакующая команда. Поэтому мы решили сделать тактический ход и сыграть на результат.

Неожиданное поражение подопечных Скрипника в видеообзоре матча Заря – Мариуполь – 0:1

Плюс необходимо учитывать, что у нас очень молодая команда и мы еще не готовы играть с таким соперником первым номером. Но я убежден, что мы добьемся этого. Эта наша философия и идея – мы хотим контролировать мяч, накрывать соперника на его половине. Мы довольны командой. После сложной игры в Александрии команда собралась и показала сегодня достаточно неплохую игру. Молодые ребята имеют большой потенциал.

Замена Бондаренко на Игнатенко еще до перерыва? Мы долго думали и советовались своим тренерским штаб по Бондаренко – стоит Артема ставить в стартовый состав, так как он сыграл две игры за молодежную сборную Украины. Мы рискнули, но...

Как я уже говорил, это молодые ребята, им еще необходимо себя подтянуть как в физическом плане, так и в тактическом, техническом аспектах. Это нормальный процесс. Ничего страшного не произошло", – поделился Маркевич в комментарии официальному сайту Мариуполя.

Напомним, победа над Зарей (0:1) стала первой для Остапа Маркевича во главе азовцев.

Мариуполь на выезде переиграл Зарю – азовцы одержали первую победу под руководством Маркевича