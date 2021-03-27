Кубок Естонії, 1/4 фіналу

Нимме Калью – Тулевик – 1:2

Голи: Бабічев, 90+4 – Рійберг, 67, Огунгбе, 113

Вилучення: Волков, 30 (Нимме Калью)

Здавалося б, звичайний поєдинок в рамках чвертьфіналу Кубка Естонії, у якому Нимме Калью приймав Тулевик. У стартовому складі складі господарів з'явився колишній захисник Карпат Андрій Маркович, але дуже швидко кількість українців на полі зросла. Вже на першій хвилині гри тренер Нимме Калью провів заміну. Замість Марка Едура з'явився екс-оборонець кропивницької Зірки Владислав Веремєєв.

Цікаво, що це не перший такий випадок в історії Нимме Калью. У вересні 2020-го головний тренер провів заміну вже на 13-й секунді! Але тоді це було пов'язано з особливостями місцевого регламенту, який вимагає наявності двох клубних вихованців у стартовому складі на матч чемпіонату Естонії. У тому випадку "жертвою" став 16-річний футболіст Лаурі Сууп, який провів на полі навіть не чверть хвилини.

На 30-й хвилині Нимме Калью залишився вдесятьох. Нападник Олександр Волков грубо зіграв проти опонента в центрі поля і отримав пряму червону картку. Завдання господарів здобути переможний результат значно ускладнилося, але на перерву команди вирушили за нулів на табло.

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Голи пішли у другому таймі. На 67-й хвилині гості заробили право на кутовий, який взявся виконувати Херол Рійберг. 23-річний півзахисник зробив усе просто розкішно. Замість банального навісу він вирішив закрутити м'яч у ворота, а той по неймовірній дузі влетів у дальню дев'ятку. Голкіпер Тулевика явно не очікував такого розвитку подій. Рикошет від стійки лише додав краси голу, а коментатор поєдинку не стримував захоплення від "сухого листа".

Але і це було не все. Нимме Калью в меншості ніяк не міг відігратися. Здавалося, гості доведуть матч до перемоги – до фінального свистка залишалося буквально кілька секунд. На 90+4 білоруський захисник Михайло Бабічев наважився на удар відчаю з-за меж штрафного. Вийшло дуже ефектно – м'яч влетів у верхній кут, а коментатор бився в екстазі.

Нимме Калью отримав психологічну перевагу і в екстра-таймі пішов добивати суперника. Господарі провели кілька атак, аж тут Тулевик раптово забив вдруге. На 113-й хвилині відзначився нігерієць Огунгбе. Тут вже гол вийшов куди банальнішим – центральний захисник у падінні замкнув подачу зі штрафного. У підсумку, 1:2 – Тулевик продовжує боротьбу за трофей та спробує втретє у своїй історії пробитися до фіналу Кубка. У півфіналі його суперником стане Левадія, а іншого фіналіста визначать Флора і Нарва. А от Нимме Калью українців втратив усі шанси зіграти у єврокубках сезону 2021/22, позаяк посів лише 4 місце у чемпіонаті Естонії. Саме кубок був останнім шансом талліннської команди на путівку в єврокубки.

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