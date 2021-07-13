Маріуполь продовжує підсилення складу перед сезоном за вже звичним для себе сценарієм.

Азовці оголосили про підписання Олександра Драмбаєва, Олексія Кащука та Максима Чеха, повідомляє офіційний сайт Маріуполя.

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Чех та Кащук виступають за Маріуполь з червня 2019 року, а Драмбаєв приєднався до азовців у січні 2021 року. Цікаво, що усі гравці належать Шахтарю.

До слова, Маріуполь посів 11 місце у минулому розіграші УПЛ. Раніше азовці оголосили про підписання ще трьох новачків, права на всіх належать Шахтарю.

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