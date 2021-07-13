Мариуполь продолжил аренды еще трех игроков Шахтера
14:27 - Читати українською
Мариуполь продолжает усиление состава перед сезоном по уже привычному для себя сценарию.
Азовцы объявили о подписании Александра Драмбаева, Алексея Кащука и Максима Чеха, сообщает официальный сайт Мариуполя.
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Чех и Кащук выступают за Мариуполь с июня 2019 года, а Драмбаев присоединился к азовцам в январе 2021 года. Интересно, что все игроки принадлежат Шахтеру.
К слову, Мариуполь занял 11 место в прошлом розыгрыше УПЛ. Ранее азовцы объявили о подписании еще трех новичков, права на всех принадлежат Шахтеру.
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