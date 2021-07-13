"Олімпік гратиме в Першій лізі? До мене прийшли хлопці і сказали, що готові зберегти клуб. У Вищу лігу ми не готові заявлятися, тому вирішили піти в Першу лігу.

Динамо розпочне сезон УПЛ у серпні – джерело назвало дату проведення перенесеного матчу 1-го туру

Радий, що знайшлися люди, які будуть інвестувати в футбол. Тому в нашого клубу будуть новий президент і нові інвестори", – поділився Гельзін в коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Олімпік недавно заявив про зняття з УПЛ. Місце донеччан в еліті, швидше за все, займе Минай, який попередню кампанію завершив на останній сходинці і понизився у класі.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21