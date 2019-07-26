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Маріуполь продовжив контракт з Фоміним

14:10 197 Читать на русском
Маріуполь продовжив контракт з Фоміним
Руслан Фомін / Фото ФК Маріуполь

Нападник Руслан Фомін продовжить виступи у складі приазовців.

Маріуполь на офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з досвідченим форвардом.

Федорчук продовжив контракт з Маріуполем

Нова угода підписана на один рік. У минулому сезоні нападник провів в УПЛ 18 матчів, в яких зміг відзначитися п'ятьма голами і двома асистами. Колишній гравець Шахтаря і Металіста допоміг Маріуполю посісти четверту сходинку чемпіонату України і пробитися в Лігу Європи.

АЗ не зумів обіграти Гекен у матчі потенційних суперників Маріуполя в Лізі Європи

Нагадаємо, приазовці розпочнуть свій шлях у єврокубках у 3-му раунді кваліфікації ЛЄ. Їхнім суперником стане переможець пари АЗ – Гекен.

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Будучность – Зоря – 1:3 – відео голів та огляд матчу
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Руслан Фомін Руслан Фомін Маріуполь Маріуполь
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