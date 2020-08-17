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Маріуполь підсилився чемпіоном Першої ліги

22:05 - Читать на русском
Маріуполь підсилився чемпіоном Першої ліги
Петро Стасюк / Фото ФК Минай

Маріупольська команда підписала чергового новачка в це літнє міжсезоння.

Захисник Петро Стасюк став гравцем Маріуполя, повідомляє офіційний сайт "приазовців". Контракт з футболістом підписано на 3 роки. Інші деталі угоди наразі невідомі.

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"Подзвонив головний тренер команди Остап Маркевич і запросив у Маріуполь. Я довго не думав і дав позитивну відповідь. Вважаю, що перехід в Маріуполь – це крок вперед для мене і для мого розвитку", – прокоментував свій перехід Стасюк.

Зазначимо, оборонець колись виступав за Скалу, Балкани та Жемчужину. З літа 2018-го грав за Минай, а цього року став чемпіоном Першої ліги із закарпатцями. Минулий сезон Маріуполь завершив на 8 сходинці, а цей ігровий рік розпочне матчем проти Олександрії 22 серпня.

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Теги
Трансфери Маріуполь Маріуполь Минай Минай Трансфери чемпіонату України Петро Петро Стасюк
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