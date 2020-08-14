Маріуполь вирішив повернути Тищенка – лише два тижні тому клуб оголосив про відхід ветерана

Гравець підписав новий контракт терміном на один сезон, інформує офіційний сайт азовців.

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Цікаво, що лише два тижні тому Маріуполь оголосив про відхід Тищенка, який зіграв 20 матчів у минулому чемпіонаті України. Жодних причин різкої зміни рішення щодо хавбека клуб не надає. Наступна кампанія стане для 31-річного півзахисника 11-ю у складі азовців.

Нагадаємо, цього літа Маріуполь вже встиг попрощатися з низкою гравців – Бугаєм, Полегеньком, Федорчуком, Яворським та Фоміним.

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