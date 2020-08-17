Мариуполь усилился чемпионом Первой лиги

Защитник Петр Стасюк стал игроком Мариуполя, сообщает официальный сайт "приазовцев". Контракт с футболистом подписан на 3 года. Другие детали сделки пока неизвестны.

Мариуполь решил вернуть Тищенко – лишь две недели назад клуб объявил об уходе ветерана

"Позвонил главный тренер команды Остап Миронович и пригласил в Мариуполь. Я, в принципе, долго не думал и дал положительный ответ. Считаю, что переход в Мариуполь – это шаг вперед для меня и для моего развития очень хороший вариант", – прокомментировал свой переход Стасюк.

Отметим, защитник ранее выступал за Скалу, Балканы и Жемчужину. С лета 2018-го играл за Минай, а в этом году стал чемпионом Первой лиги. К слову, прошлый сезон Мариуполь завершил на 8 строчке, а этот игровой год начнет матчем против Александрии 22 августа.

"Я дорікнув Луческу і втратив місце у заявці": він грав за Шахтар та Динамо, допомагав легенді МЮ, писав історію ЧС-2006