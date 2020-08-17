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Мариуполь усилился чемпионом Первой лиги

22:05 - Читати українською
Мариуполь усилился чемпионом Первой лиги
Петр Стасюк / Фото ФК Минай

Мариупольская команда подписала очередного новичка в это летнее межсезонье.

Защитник Петр Стасюк стал игроком Мариуполя, сообщает официальный сайт "приазовцев". Контракт с футболистом подписан на 3 года. Другие детали сделки пока неизвестны.

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"Позвонил главный тренер команды Остап Миронович и пригласил в Мариуполь. Я, в принципе, долго не думал и дал положительный ответ. Считаю, что переход в Мариуполь – это шаг вперед для меня и для моего развития очень хороший вариант", – прокомментировал свой переход Стасюк.

Отметим, защитник ранее выступал за Скалу, Балканы и Жемчужину. С лета 2018-го играл за Минай, а в этом году стал чемпионом Первой лиги. К слову, прошлый сезон Мариуполь завершил на 8 строчке, а этот игровой год начнет матчем против Александрии 22 августа.

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Теги
Трансферы Мариуполь Мариуполь Минай Минай Трансферы чемпионата Украины Пётр Пётр Стасюк
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