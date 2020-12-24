Універсал Шахтаря переїхав на береги Азовського моря, повідомляє офіційний сайт Маріуполя.

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Меліченко підписав із приазовцями контракт до літа 2023 року. Оборонець, який також може зіграти в середині поля, виховувався в академії київського Арсенала, а з 2017-го перебував у структурі Шахтаря. Проте, в першій команді "гірників" так і не дебютував. Першу половину нинішнього сезону він провів у Минаї на правах оренди.

До слова, в активі Кирила Меліченка 11 матчів в УПЛ у кампанії 2020/21.

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