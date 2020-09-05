Захисник Ігор Кирюханцев, права на якого належать донецькому Шахтарю, продовжить свої виступи за Маріуполь, повідомляє офіційний сайт приазовської команди.

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24-річний оборонець гратиме за свій старий-новий клуб на правах оренди. Термін угоди розрахований на один сезон.

Нагадаємо, Кирюханцев – вихованець Шахтаря. За молодіжний склад "гірників" провів 53 матчі, в яких забив один гол. У Маріуполі виступає з літа 2017 року. За цей час провів в УПЛ 54 матчі і забив 3 голи.

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