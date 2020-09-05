Защитник Игорь Кирюханцев, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, продолжит свои выступления за Мариуполь, сообщает официальный сатй приазовской команды.

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24-летний защитник будет играть за свой старый-новый клуб на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Напомним, Кирюханцев – воспитанник Шахтера. За молодежный состав "горняков" провел 53 матча, в которых забил один гол. В Мариуполе выступает с лета 2017 года. За это время провел в УПЛ 54 матча и забил 3 гола.

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