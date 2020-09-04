Українська молодіжка розійшлася миром із Данією U-21 у матчі кваліфікації до Євро-2021. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Підопічні Руслана Ротаня жваво стартували й вже на 2-й хвилині створили перший момент. Це Назаренко перехопив м'яч поблизу чужих воріт і вискочив на побачення з Крістенсеном, але переграти кіпера в ближньому бою не зумів.

Данія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2021

Цей заспів хавбека СК Дніпро-1 партнери, однак, не підтримали. Поступово українці віддали ініціативу данцям, а хлопці Альберта Капельяса почали плести мереживо своїх комбінацій переважно в центрі поля. До середини тайму господарі нагадали про себе хіба ударом Мадсена з близької відстані, та його постріл вчасно заблокував оборонець.

А на 17-й хвилині Сікан ледь не вибіг віч-на-віч із данським воротарем, але Крістенсен вчасним виходом із воріт ліквідував небезпеку. За цим епізодом команди обмінялися моментами. Спочатку Ольсен пробив здалеку (Білик впевнено взяв удар), далі Батагов головою замикав навіс Булеци зі штрафного (точно в руки голкіперу), а потім Вінн переграв воротаря України U-21, але не влучив у ворота!

Попри територіальну перевагу Данії, останню нагоду забити в першому таймі змарнували "синьо-жовті". Крістенсен упродовж кількох десятків секунд приміряв ролі антигероя та героя. Спочатку кіпер Оденсе невдало вибив подачу з кутового, а потім у неймовірному стилі парирував постріл Бондаренка з кута штрафного майданчика.

За обмін моментами команди взялися і в дебюті другої половини. Почали данці – господарі відібрали м'яч у центрі поля і розігнали швидку атаку, та Ольсен з кута карного майданчика влучив у стійку. У відповідь Цітаішвілі накрутив суперників на фланзі й виконав навіс на Бондаренка, але той пробив неточно.

Потім Забарний з Чеберком вчасно відібрали м'яч у Дамсгора, який обікрав Булецу поблизу штрафної зони українців. Останній міг помститися вже за хвилину, але з його підступним пострілом зі штрафного Крістенсен упорався. Активний старт, вочевидь, забрав чимало сил в обох збірних, тому після 60-ї хвилини вони взяли невелику паузу.

Період відпочинку завершився на 73-й – голом українців. Булеца пасом на Топалова розігнав контратаку, що завершилася прострілом на лінію воротарського – Данило Сікан був точним. Це 0:1!

Майже відразу "синьо-жовті" зобов'язані були подвоювати свою перевагу. Той же Топалов і Дубінчак опинилися в ситуації 3-в-2 біля карної зони суперника, але удар Владислава пройшов над воротами. Атака у відповідь данців цілком могла завершитися результативно, проте Білик спочатку перевів м'яч у перекладину, а від міні-штурму після кутового українці зуміли відбитися.

У фінальний відрізок поєдинку збірна України U-21, здавалося, уважно грала в обороні. Однак, на 90+5-й не встежила за Емілем Рійсом – Білик накрив м'яч, "смугастого" з рук вибив голкіпер данців Крістенсен, а форвард зіграв на добиванні. Протести через скандальний гол без VAR приречені на провал... Чергова втрата очок залишає команді Ротаня лише математичні шанси на вихід із групи.