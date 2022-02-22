"Багато розмов, ніби Срна курує проект Маріуполя. Я з багатьма людьми переговорив – це не відповідає дійсності. За моїми даними, Срна до Маріуполя не має ніякого відношення.

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Те, що там приїхали балканські легіонери – наскільки мені відомо, вони не через Срну потрапили в Маріуполь. Якби Даріо був куратором клубу, напевно, він би з його вміннями та можливостями зміг би знайти можливість якось підсилити Маріуполь.

Зараз команда практично не підсилюється, вона буде битися молодими футболістами, – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Після 18-ти турів УПЛ 18-тии турів УПЛ Маріуполь залишається на дні турнірної таблиці.

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