Три дні тому Маріуполь зустрічався з Динамо на власному полі в рамках 1/8 фіналу Кубка, зазнавши безапеляційної поразки (хоча й забивши наприкінці). Тепер кияни повертаються в місто на поєдинок у чемпіонаті, однак навряд чи можна говорити про якісь шанси азовців на реванш – тут хоча б розгрому не зазнати. Підопічні Остапа Маркевича програють у п'яти матчах поспіль у всіх турнірах, і навіть в Кубку проти Волині в 1/16 фіналу вони не забивали протягом 120 хвилин – все вирішила серія пенальті.

Загалом, Маріуполь залишається найслабшою командою УПЛ, тримаючись на останній позиції в турнірній таблиці. Поразка від Вереса в минулому турі стала 10-ю у поточному чемпіонаті. У колектива 29 пропущених голів і 24,52 очікуваних пропущених – лишень за цими показниками азовці лідирують. Так, у певній кількості матчів їм реально не щастило, але коли все настільки жахливо, скаржитись на нефарт смішно.

Остап Маркевич обіцяв грати проти Динамо на перемогу, однак в кубковому поєдинку його підопічні навіть не змогли пробити по воротах у перші 50 хвилин. Кияни легко винесли аутсайдера, але Мірча Луческу залишився незадоволеним – його підопічні відверто кинули грати по перерві, завдавши всього трьох ударів. І це при тому, що на полі бігали молодь і резервісти, яким необхідно доводити свою важливість. За таку пасивність "біло-сині" були покарані голом Очеретька наприкінці зустрічі – на щастя для столичної команди, більшого господарі з себе не витиснули, програвши з рахунком 1:2.

У вівторок Динамо прийматиме Барселону, тож з Маріуполем кияни будуть намагатись вирішити все якомога швидше. Вочевидь, сьогодні вийде напіврезерв з лідерами, яких три дні тому залишили поза заявкою – команда повинна отримати рівномірне навантаження перед ЛЧ. Основна інтрига зустрічі крутиться саме навколо кадрових рішень Мірчі Луческу – особливо цікаво, чи продовжиться експеримент з Кендзьорою в опорній зоні або на позиції правого центрального захисника.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Чоботенко – Кулач, Попов, Бєсєдін

Поза заявкою: Супряга, Миколенко, Андрієвський, Антюх

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Динамо

Маріуполь: Кудрик – Стасюк, Мампасі, Меліченко, Драмбаєв – Чех, Мишньов – Кащук, Очеретько, Топалов – Кулаков

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв – Шепелєв, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербіч – Гармаш

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

В кубковій зустрічі кияни забили два голи й кинули грати по перерві, чим розгнівали Мірчу Луческу. Сьогодні має приїхати сильніший склад (принаймні, на перші 45 хвилин) – а основа киян у цьому році трощить усіх аутсайдерів і середняків. Нині розгром більш вірогідний, ніж у середу.

Навіть якщо тренерський штаб "біло-синіх" випусте 11 резервістів, Маріуполю нічого не світить. Занадто вже слабкі зараз азовці – і занадто важливою є перемога для чемпіона.