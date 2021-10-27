"Я раніше вже забивав головою. Тренер сказав мені, що треба бігти на ближню штангу. Я й побіг. Шапаренко добре подав, а я забив. Пощастило.

Маріуполь – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

По ногах мене сьогодні били дуже часто, але ми знали, що Маріуполь дуже багато фолить. Готувались до цього. Не було нічого такого, мовляв, вау. Вони просто фолили, а ми падали. Рефері свистів фоли. І все.

Сьогодні лише свіжоспечені батьки забивали голи – я, а потім Шабанов. Це дуже добре", – сказав Вербіч у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Динамо на виїзді здолало Маріуполь (2:1) і вийшло у чвертьфінал Кубка України.

Динамо стало третім чвертьфіналістом Кубка України, спокійно перегравши Маріуполь – Вербіч оформив гол+пас