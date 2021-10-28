Латераль Маріуполя Олександр Драмбаєв прокоментував поразку своєї команди від київського Динамо (1:2) в рамках 1/8 фіналу Кубка України та поділився очікуваннями від прийдешньої зустрічі в УПЛ.

"Ключовими моментами при пропущених м'ячах стали наші помилки при "стандартах". Треба більше працювати над цим компонентом, бути сконцентрованішими. У першому епізоді Вербіч відкрився на ближню стійку та забив. Потім такий же момент – Вербіч зіграв, а вже Шабанов додав.

Маріуполь – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Так, звичайно, гол Очеретька нас повернув у гру. Ми мали час, були ще подачі. Але не вийшло. У другому таймі ми награли на гол. Суперник мав ще моменти, штрафні. Найбільше небезпека біля наших воріт була після "стандартів".

Є велике бажання добре зіграти в суботу та перемогти. Подивіться наш другий тайм. Якщо ми так гратимемо з першої до останньої хвилини, то у нас може все вийде", – розповів оборонець офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, що матч Маріуполь – Динамо в чемпіонаті відбудеться у суботу, 30 жовтня. Початок поєдинку о 14:00.

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