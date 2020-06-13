Маріуполь – Ворскла – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Маріуполь приймав Ворсклу в рамках 26-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Першу половину зустрічі суперники провели не надто активно, створивши мінімальну кількість моментів, відповідно, глядачі залишились без голів.
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Після перерви ситуація змінилась, відкрити рахунок вдалось полтавцям, відзначився легіонер Ворскли Якубу. Ближче до фінального свистка приазовцям вдалось зрівняти рахунок завдяки влучному удару Топалова.
Таким чином, Маріуполь залишився на восьмій позиції з 27 очками в активі. Ворскла тримається на десятій сходинці, набравши 23 залікових бали.
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