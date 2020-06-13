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Маріуполь – Ворскла – 1:1 – відео голів та огляд матчу

18:35 56 Читать на русском
Маріуполь – Ворскла – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Маріуполь – Ворскла / Фото Маріуполь

Маріуполь приймав Ворсклу в рамках 26-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

74’ Дмитро Топалов
 
Наджееб Якубу 59’
Ігор Пердута 90+4’
59’ Наджееб Якубу
74’ Дмитро Топалов
90+4’ Ігор Пердута

Першу половину зустрічі суперники провели не надто активно, створивши мінімальну кількість моментів, відповідно, глядачі залишились без голів.

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Після перерви ситуація змінилась, відкрити рахунок вдалось полтавцям, відзначився легіонер Ворскли Якубу. Ближче до фінального свистка приазовцям вдалось зрівняти рахунок завдяки влучному удару Топалова.

Таким чином, Маріуполь залишився на восьмій позиції з 27 очками в активі. Ворскла тримається на десятій сходинці, набравши 23 залікових бали.

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Відеоновини Маріуполь - Ворскла Ворскла Ворскла Маріуполь Маріуполь
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