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Мариуполь – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор матча

18:35 36 Читати українською
Мариуполь – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор матча
Мариуполь – Ворскла / Фото Мариуполь

Мариуполь принимал Ворсклу в рамках 26-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

74’ Дмитрий Топалов
 
Наджееб Якубу 59’
Игорь Пердута 90+4’
59’ Наджееб Якубу
74’ Дмитрий Топалов
90+4’ Игорь Пердута

Первую половину встречи соперники провели не слишком активно, создав минимальное количество моментов, соответственно, зрители остались без голов.

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После перерыва ситуация изменилась, открыть счет удалось полтавчанам, отличился легионер Ворсклы Якубу. Ближе к финальному свистку приазовцам удалось сравнять счет благодаря точному удару Топалова.

Таким образом, Мариуполь остался на восьмой позиции с 27 очками в активе. Ворскла держится на десятой строчке, набрав 23 зачетных балла.

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