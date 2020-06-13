Мариуполь – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мариуполь принимал Ворсклу в рамках 26-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Первую половину встречи соперники провели не слишком активно, создав минимальное количество моментов, соответственно, зрители остались без голов.

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После перерыва ситуация изменилась, открыть счет удалось полтавчанам, отличился легионер Ворсклы Якубу. Ближе к финальному свистку приазовцам удалось сравнять счет благодаря точному удару Топалова.

Таким образом, Мариуполь остался на восьмой позиции с 27 очками в активе. Ворскла держится на десятой строчке, набрав 23 зачетных балла.

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