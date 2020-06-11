Ворскла продовжила контракт з 34-річним Ребенком

Півзахисник Павло Ребенок продовжить свої виступи у складі Ворскли.

Полтавці на своєму офіційному сайті повідомили про продовження контракту з ветераном.

Гравці Ворскли рятуються від спеки, купаючись у річці

Нова угода Ребенка розрахована ще на рік. У липні півзахиснику виповниться 35 років, однак він готовий продовжити виступи на найвищому рівні. В сезоні 2019/20 гравець Ворскли провів 18 матчів, результативними діями не відзначався.

Додамо, що Ребенок дебютував за полтавців у 2004 році, двічі покидав клуб і повертався. Всього в його активі понад 170 матчів за Ворсклу.

"Я такого цирку ще не бачив": Друга ліга на межі катастрофи – без футболу вже 6,5 місяців, є ризик тривалішого простою