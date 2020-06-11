Ворскла продовжила контракт з 34-річним Ребенком

Кубок України — 08:26 1112
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Визначені місця і дати проведення вирішальних матчів Кубка України 2019/20
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