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Ворскла продовжила контракт з 34-річним Ребенком

10:42 3 Читать на русском
Ворскла продовжила контракт з 34-річним Ребенком
Павло Ребенок / Сайт Ворскли

Півзахисник Павло Ребенок продовжить свої виступи у складі Ворскли.

Полтавці на своєму офіційному сайті повідомили про продовження контракту з ветераном.

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Нова угода Ребенка розрахована ще на рік. У липні півзахиснику виповниться 35 років, однак він готовий продовжити виступи на найвищому рівні. В сезоні 2019/20 гравець Ворскли провів 18 матчів, результативними діями не відзначався.

Додамо, що Ребенок дебютував за полтавців у 2004 році, двічі покидав клуб і повертався. Всього в його активі понад 170 матчів за Ворсклу.

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