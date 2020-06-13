Маріуполь розписав результативну нічию з Ворсклою – полтавці забили в стилі Динамо-1986, чемпіон світу врятував азовців

В рамках поєдинку 26-го туру УПЛ Маріуполь та Ворскла сильнішого виявити не змогли (1:1).

Ворскла відставала від Маріуполя, який йшов на восьмій позиції, на чотири очки, тож сьогодні програвати було неприпустимо. Азовці ж вперше після карантину грали вдома (відсутність фанатів на стадіону навряд чи була незвичною), тож очікувався непоганий футбол. Втім, перший тайм розчарував: команди нудно возили м'яч, провели кілька контрвипадів без завершення, а єдині більш-менш нормальні моменти створили аж на 40-х хвилинах – Степанюк замкнув подачу Кане нечітким ударом головою в руки Гальчуку, а Кулаков з лівого краю штрафного пробив повз дальній кут.

По перерві було веселіше. Ворскла почала активно, раз за разом розриваючи оборону суперника, і, зрештою, відкрила рахунок на 59-й хвилині. Вийшов такий собі римейк динамівського "голу віялом" з фіналу Кубка Кубків-1986: після невдалої скидки від Муравського пішла передача Кане з лівого флангу на лінію штрафного Кулачу, той у дотик переправив м'яч вправо на Якубу, а Наджеб з правого краю прошив Гальчука – 0:1. Олександр Бабич відповів потрійною заміною, зокрема кинувши у бій і Корнієнка. Особливого загострення гри не сталося, але Маріуполь заграв краще. Заміна спрацювала: на 74-й хвилині Корнієнко скористався обрізкою на фланзі й прострілив на Топалова, а той пробив у дотик – 1:1.

В останній третині зустрічі обидві команди могли вирвати перемогу. Азовці навіть забили гол на 82-й хвилині, але його скасували через пасивний офсайд у Ігнатенка. Ворскла відповіла потужним ударом Кравчука під поперечину (Гальчук врятував) та дальнім ударом Васіна у компенсований час – повз лівий кут. На останній хвилині полтавці ще й у меншості залишились через фол Пердути. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Маріуполь залишився на восьмій позиції з 27 очками в активі. Ворскла тримається на десятій сходинці, набравши 25 залікових балів. У обох команд по одному матчу в запасі.