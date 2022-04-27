Президент Шахтаря Рінат Ахметов закликав не забути росіянам звірств, які вони чинять на українських землях.

"Маріуполь був, є та буде українським. Наші захисники героїчно борються за кожен метр української землі.

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Я пишаюся тим, що завод "Азовсталь" став оплотом спротиву. Вірю, що наші військові відстоять місто, а мирних жителів буде евакуйовано.

Вірю в те, що російські військові понесуть покарання за всі злочини, скоєні в Україні та Маріуполі. Маріуполь – це найглибша трагедія та катастрофа, яку не можна пробачити", – цитує Ахметова Le Temps.

До слова, раніше Ахметов запевнив, що "Азовсталь" та ММК імені Ілліча відновлять після деокупації, а на Росію підприємства не працюватимуть.

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