Ахметов: Мої заводи не працюватимуть під російською окупацією
17:23 - Читать на русском
Президент Шахтаря та найбагатша людина України Рінат Ахметов розповів, яка доля чекає на його підприємства, якщо вони опиняться під владою Росії.
"Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають мешканців міста та бомбардують заводи.
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Мої заводи не працюватимуть під російською окупацією за жодних обставин", – цитує Ахметова The Wall Street Journal.
Нагадаємо, на території Маріуполя працюють одразу два металургійні комбінати олігарха – "Азовсталь" і ММК ім. Ілліча. Наразі заводи тимчасово закриті.
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