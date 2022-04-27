Президент Шахтера Ринат Ахметов призвал не забыть россиянам зверств, которые они совершают на украинских землях.

"Мариуполь был, есть и будет украинским. Наши защитники героически борются за каждый метр украинской земли.

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Я горжусь тем, что завод "Азовсталь" стал оплотом сопротивления. Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы.

Верю в то, что российские военные понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и в Мариуполе. Мариуполь – это самая глубокая трагедия и катастрофа, которую нельзя простить", – цитирует Ахметова Le Temps.

К слову, ранее Ахметов заверил, что "Азовсталь" и ММК имени Ильича будут восстановлены после деоккупации, а на Россию предприятия работать не будут.

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