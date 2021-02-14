Маріуполь приймав Олександрію в рамках 14-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Олександрія активніше розпочала гру, за що була винагороджена у середині першого тайму. Сітало впевнено реалізував вихід один на один.

Олександрія втримала мінімальну перемогу над Маріуполем і піднялася в топ-6 УПЛ

Гравці Маріуполя прокинулись після пропущеного м'яча, але підопічні Шарана не мали наміру віддавати перемогу і довели гру до фінального свистка з мінімальною перевагою.

Після 14-ти турів УПЛ Олександрія розташувалась на 6-й сходинці, Маріуполь – 9-й.

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