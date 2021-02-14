Маріуполь – Олександрія – 0:1 – відео гола та огляд матчу
17:36 - Читать на русском
Маріуполь приймав Олександрію в рамках 14-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
завершено
38’ Артем Сітало
Олександрія активніше розпочала гру, за що була винагороджена у середині першого тайму. Сітало впевнено реалізував вихід один на один.
Олександрія втримала мінімальну перемогу над Маріуполем і піднялася в топ-6 УПЛ
Гравці Маріуполя прокинулись після пропущеного м'яча, але підопічні Шарана не мали наміру віддавати перемогу і довели гру до фінального свистка з мінімальною перевагою.
Після 14-ти турів УПЛ Олександрія розташувалась на 6-й сходинці, Маріуполь – 9-й.
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Джерело: Футбол 24
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