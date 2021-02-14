Александрия активнее начала игру, за что была вознаграждена в середине первого тайма. Ситало уверенно реализовал выход один на один.

Александрия удержала минимальную победу над Мариуполем и поднялась в топ-6 УПЛ

Игроки Мариуполя проснулись после пропущенного мяча, но подопечные Шарана не собирались отдавать победу и довели игру до финального свистка с минимальным преимуществом.

После 14-ти туров УПЛ Александрия расположилась на 6-й строчке, Мариуполь – 9-й.

Динамо – Олимпик: Цыганков с "хет-триком", шоу Беседина как дежавю УПЛ – лютая репетиция к Брюгге не без вопросов