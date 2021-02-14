Мариуполь – Александрия – 0:1 – видео гола и обзор матча
17:38 - Читати українською
Мариуполь принимал Александрию в рамках 14-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
38’ Артем Ситало
Александрия активнее начала игру, за что была вознаграждена в середине первого тайма. Ситало уверенно реализовал выход один на один.
Александрия удержала минимальную победу над Мариуполем и поднялась в топ-6 УПЛ
Игроки Мариуполя проснулись после пропущенного мяча, но подопечные Шарана не собирались отдавать победу и довели игру до финального свистка с минимальным преимуществом.
После 14-ти туров УПЛ Александрия расположилась на 6-й строчке, Мариуполь – 9-й.
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Источник: Футбол 24
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