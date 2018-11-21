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Маріуполь – Гірник-Спорт: Комітет етики та чесної гри передав документи справи в КДК, – Франков

09:13 165 Читать на русском
Маріуполь – Гірник-Спорт: Комітет етики та чесної гри передав документи справи в КДК, – Франков
ФК Маріуполь / Соцмережі

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков розповів, що документи по матчу між Маріуполем та Гірник-Спортом передані до КДК ФФУ.

"Сталося несподіване і довгоочікуване: у понеділок Комітет етики та чесної гри передав в КДК ФФУ документи по матчу Маріуполь – Гірник-Спорт. Поліція все ж дотиснула.

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Що ж, буде вкрай цікаво порахувати, скільки справа проваляється в КДК і який вердикт буде винесено щодо цього більш ніж очевидного випадку", – написав Артем Франков на своїй конференції на Мatchday.

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Нагадаємо, що в листопаді 2016 року зустріч між Маріуполем і Гірником-Спорт в рамках Першої ліги зібрала аномально великий обсяг ставок. Поєдинок запідозрили в договірному характері.

Перша ліга19 тур

Маріуполь - Гірник-Спорт: Понеділок 14 листопада 2016

Маріуполь
Матч завершено
3 : 1
Гірник-Спорт
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Теги
КДК ФФУ Договірні матчі Комітет етики та чесної гри ФФУ Іллічівець - Гірник-Спорт Маріуполь Маріуполь Гірник-Спорт Гірник-Спорт ФФУ
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