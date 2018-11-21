Маріуполь – Гірник-Спорт: Комітет етики та чесної гри передав документи справи в КДК, – Франков

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков розповів, що документи по матчу між Маріуполем та Гірник-Спортом передані до КДК ФФУ.

"Сталося несподіване і довгоочікуване: у понеділок Комітет етики та чесної гри передав в КДК ФФУ документи по матчу Маріуполь – Гірник-Спорт. Поліція все ж дотиснула.

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Що ж, буде вкрай цікаво порахувати, скільки справа проваляється в КДК і який вердикт буде винесено щодо цього більш ніж очевидного випадку", – написав Артем Франков на своїй конференції на Мatchday.

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Нагадаємо, що в листопаді 2016 року зустріч між Маріуполем і Гірником-Спорт в рамках Першої ліги зібрала аномально великий обсяг ставок. Поєдинок запідозрили в договірному характері.