Баранка розповів, як протистояти договірним матчам в Україні

Голова комітету ФФУ з етики та чесної гри Франческо Баранка розповів про боротьбу із договірними матчами в Україні.

"Кількість матчів із фіксованим результатом знижується. Можу сказати, що цього сезону вона зменшилася на 70-80%. Але ми відкрили кілька справ щодо клубів Першої ліги.

В першу чергу, цьому посприяла спецоперація поліції. По-друге, ми застосували нове правило заборони робити ставки в лайві, тобто під час матчу. Власне, це є заборона скаутам, тобто людям, які передають інформацію букмекерам, працювати на матчах нижчих ліг. Все просто. Якщо нечесні ділки не мають можливості ставити в лайві, вони не зможуть організувати матч із фіксованим результатом.

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Є людина, яка сидить на стадіоні з ноутбуком чи телефоном і передає дані про матч букмекерським конторам. Він має спеціальну програму, або надиктовує вголос про події, які відбуваються. Описує, що відбувається на полі. Бо, якщо вам потрібно зробити ставку на матч, треба розуміти що відбувається на полі. Букмекери приймають цю інформацію і вирішують, чи давати матч у себе в лінії. І от найбільш неймовірна річ – ці скаути своєю роботою дають можливість ставити навіть мільйон Євро на матчі другого дивізіону, тобто Першої ліги, чемпіонату України U-19.

Ми майже блокували можливість ставити на молодіжні ліги U-19 і U-21. З європейських букмекерів залишилися лише деякі російські. Та в них дуже маленькі суми можна поставити. Це нецікаво для фіксерів. Тому, можна сказати, що сьогодні проблема в U-19 і U-21 вирішена.

Як ліквідувати "договірняки"? Треба легалізувати ринок букмекерів. В Україні дуже дивна ситуація і немає відповідного закону. Його наявність стала би одним із перших кроків для подолання проблеми матчів із фіксованим результатом. Тоді можна було би офіційно працювати із усіма букмекерами – разом проти цього. Букмекери – великі жертви договірняків", – сказав Баранка для FootballHub.

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