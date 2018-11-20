Франческо Баранка звернувся до клубів УПЛ, які збирають підписи щодо висловлення недовіри італійцю

Голова Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка відповів клубам, які незадоволені його роботою.

На офіційному сайті ФФУ була опублікована офіційна заява від голови Комітету етики та чесної гри Франческо Баранки. Італієць повідомляє, що деякі клуби УПЛ незадоволені його роботою та збирають підписи щодо висловлення недовіри.

У заяві Баранка пояснює рішення КДК ФФУ та АК ФФУ про відсторонення команд Олімпік U-21 та Олімпік U-19 від участі в національних змаганнях у поточному та наступному сезонах.

Баранка розповів, як протистояти договірним матчам в Україні

Далі текст наведено без змін та мовою оригіналу.

"Мені стало відомо, що деякі клуби української Прем’єр-ліги невдоволені моїми діями як голови Комітету з етики та чесної гри ФФУ та почали проводити опитування і збирати підписи стосовно висловлення мені недовіри. Так, клуби вважають заангажованими та несправедливими рішення КДК ФФУ від 29.03.2018 та АК ФФУ від 08.11.2018 стосовно відсторонення команд U-21 та U-19 ФК Олімпік Донецьк від участі в національних змаганнях у поточному та наступному сезонах.

Я хочу звернути увагу, що відповідно до Статуту ФФУ єдиним способом вираження невдоволення рішеннями органів здійснення футбольного правосуддя є звернення до Спортивного арбітражного суду міста Лозанна. У випадку незгоди з вищевказаними рішеннями сторони справи по ФК Олімпік Донецьк мають право протягом 21-го дня з моменту отримання рішення направити скаргу до цієї касаційної інстанції. Проте клуби не бажають йти цим шляхом, а я вважаю їхні звинувачення безпідставними.

Гельзін – про договірні матчі: Давайте заборонимо ставки приймати, щоб не було цього

Хочу звернути увагу, що ФК Олімпік Донецьк уже двічі притягувався КДК ФФУ до дисциплінарної відповідальності за "договірні" матчі. Проте Комітет з етики і чесної гри цього разу не брав до уваги ці рішення та здійснив розслідування з чистого листа, але з урахуванням інформації та звітів від УЄФА.

Розглянувши всі наявні матеріали справи, надавши ФК Олімпік Донецьк достатньо часу для пред’явлення власних контраргументів, КДК ФФУ ухвалив рішення, спираючись на встановлені національною та міжнародною практикою докази: аналіз руху коефіцієнтів ставок (у даній справі розглядалися звіти не тільки організації Federbet та УЄФА, а ще й Міжнародного центру зі спортивної безпеки ICSS), висновки експертної групи ФФУ (до її складу ввійшли відомі італійські екс-футболісти, один з яких є чемпіоном світу), інформацію про розміщення ставок гравцями Олімпіку зі своїх акаунтів у букмекерській компанії PariMatch на програш власної команди (що забороняється робити Законом України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань" та Кодексом етики та чесної гри), характер замін гравців та їхню синхронну з розміщенням ставок поведінку під час матчу, нестабільну фінансову ситуацію в клубі тощо.

Більше того, 2 грудня минулого року сам президент ФК Олімпік Донецьк Владислав Гельзін забрав команду U-21 з поля під час матчу з ФК Карпати Львів, оскільки визнав із руху ставок, що хтось впливав на результат матчу його команди.

Команди Олімпіка U-21 та U-19 будуть дискваліфіковані з чемпіонату України на 2 сезони, – Профутбол

Крім того, хочу зазначити, що ФК Олімпік Донецьк був єдиним футбольним клубом України, який у своєму штаті мав "експерта зі ставок". Як наслідок, в оселі цього "експерта", а також в оселях членів його родини у травні 2018 року Національна поліція України провела обшуки та здійснила вилучення документів у рамках спецоперації з розслідування договірних матчів. Хтось може сказати, що це звичайний збіг. Але я так не вважаю.

КДК ФФУ, так само, як і АК ФФУ, взяв до уваги відоме рішення Спортивного арбітражного суду міста Лозанна щодо ФК Скендербеу Корча (рішення CAS 2016/A/4650 Klubi Sportiv Skenderbeu v. UEFA), що стало однією з тих справ, які визначили стандарти доказування в таких суперечках. Проте я вважаю, що в деяких моментах Комітет з етики і чесної гри ФФУ та КДК ФФУ задали вищий стандарт шляхом утворення експертної групи, проведення комплексного аналізу дій гравців на полі та складання повноцінного документу-висновку. У тій самій справі щодо ФК Скендербеу Корча не було повноцінних висновків з аналізом експертів, а лише короткі замітки про підозрілі дії гравців. Комітет також перевірив матчі всіх команд ФК Олімпік Донецьк за останні чотири роки та встановив, що підозрілі рухи коефіцієнтів ставок відбувалися щонайменше у 37-ми матчах.

Таким чином, я вважаю, що невдоволення деяких представників професіональних клубів може пояснюватися лише правильністю обраного напрямку Комітетом з етики і чесної гри ФФУ у боротьбі з договірними матчами в українському футболі".