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Мариуполь – Горняк-Спорт: Комитет этики и честной игры передал документы дела в КДК, – Франков

09:18 38 Читати українською
Мариуполь – Горняк-Спорт: Комитет этики и честной игры передал документы дела в КДК, – Франков
ФК Мариуполь / Соцсети

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков рассказал, что документы по матчу между Мариуполем и Горняк-Спортом переданы в КДК ФФУ.

"Произошло неожиданное и долгожданное: в понедельник Комитет этики и честной игры передал в КДК ФФУ документы по матчу Мариуполь – Горняк-Спорт. Полиция все же дожала.

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Что ж, будет крайне интересно посчитать, сколько дело проваляется в КДК и какой вердикт будет вынесен в этом более чем очевидном случае", – написал Артем Франков на своей конференции на Мatchday.

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Напомним, что в ноябре 2016 встреча между Мариуполем и Горняк-Спорт в рамках Первой лиги собрала аномально большой объем ставок. Поединок заподозрили в договорном характере.

Первая лига19 тур

Мариуполь - Горняк-Спорт: Понедельник 14 ноября 2016

Мариуполь
Матч окончен
3 : 1
Горняк-Спорт
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Теги
КДК ФФУ Договорные матчи Комитет этики и честной игры ФФУ Ильичевец - Горняк-Спорт Мариуполь Мариуполь Горняк-Спорт Горняк-Спорт ФФУ
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