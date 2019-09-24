Маріуполь – Динамо: кияни добиратимуться 8 годин на матч

Київське Динамо здійснить важку подорож напередодні матчу 4-го туру УПЛ проти Маріуполя.

Зазвичай Динамо добирається на виїзні матчі з Маріуполем через Запоріжжя, куди здійснювало авіапереліт, а потім пересідали на автобус, інформує Dynamo.kiev.ua.

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Однак днями аеропорт Запоріжжя був закритий на ремонт, що додало складності в маршрут Динамо. Через це "біло-сині" спершу здійснять переліт з Києва до Дніпра, де пересядуть на автобус, на якому протягом п'яти годин будуть добиратися до Маріуполя. Загальний же шлях динамівців від їх клубної бази, враховуючи проходження всіх необхідних процедур в аеропортах Києва та Дніпра займе близько восьми годин.

Нагадаємо, перенесений матч 4-го туру УПЛ Маріуполь – Динамо відбудеться завтра, 25 вересня. Початок гри о 17:00.

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