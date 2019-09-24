Динамо визначилось із заявкою на матч проти Маріуполя – в списку два ймовірних дебютанти-легіонери сезону 2019/20

Київське Динамо оголосило заявку на матч 4-го туру УПЛ проти Маріуполя.

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко взяв 18 футболістів на перенесений матч 4-го туру УПЛ проти Маріуполя, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан.

Захисники: Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Карлос Самбрано.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Сідклей.

Нападники: Фран Соль, Жерсон Родрігес, Артем Бєсєдін.

Миколенко пропустить матч Динамо проти Маріуполя

Відзначимо, що у матчі проти Маріуполя можуть дебютувати в цьому сезоні Карлос Самбрано та Сідклей, які потрапили до складу замість Бурди та Миколенка. Матч Маріуполь – Динамо відбудеться 25 вересня, початок о 17:00.

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