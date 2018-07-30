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Маріуполь – Динамо: Бурбас спрогнозував можливий час проведення матчу 4-го туру УПЛ

19:47 397 Читать на русском
Маріуполь – Динамо: Бурбас спрогнозував можливий час проведення матчу 4-го туру УПЛ
Динамо –Маріуполь / Фото ФК Динамо

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас пояснив, чому матч 4-го туру УПЛ Маріуполь – Динамо може відбутись нескоро.

Нагадаємо, українська Прем'єр-ліга оголосила дати і час проведення матчів 4-го туру, за винятком поєдинку між Маріуполем та київським Динамо.

Маріуполь – Динамо: УПЛ не визначила дату матчу 4-го туру

"У разі успіху наступну кваліфікацію Маріуполь гратиме у четвер, 9/08. Тож раніше неділі, 12/08 календарний матч УПЛ не має права йому ставити.

Динамо повторно зустрінеться зі Славією 14/08. Відтак пізніше суботи, 12/08 грати не зможе. Якщо комбінація зійдеться – гратимуть у вересні", – написав Бурбас у твіттері.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Бурбас Маріуполь Маріуполь
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