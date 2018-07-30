Маріуполь – Динамо: УПЛ не визначила дату матчу 4-го туру

Українська Прем'єр-ліга оголосила дати і час проведення матчів 4-го туру, за винятком одного поєдинку.

УПЛ не назвала дату і час проведення матчу Маріуполь – Динамо.

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Причиною цьому стали виступи підопічних Олександра Бабича у Лізі Європи. В залежності від того, чи пройде команда у наступний етап кваліфікації ЛЄ, визначатиметься дата проведення поєдинку проти Динамо.

Нагадаємо, що у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи приазовці зіграли внічию 1:1 із Юргорденом. М'ячі забили Сергій Яворський і Аліу Баджі.