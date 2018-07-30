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Мариуполь – Динамо: Бурбас спрогнозировал возможное время проведения матча 4-го тура УПЛ

19:48 75 Читати українською
Мариуполь – Динамо: Бурбас спрогнозировал возможное время проведения матча 4-го тура УПЛ
Динамо – Мариуполь / Фото ФК Динамо

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас объяснил, почему матч 4-го тура УПЛ Мариуполь – Динамо может состояться нескоро.

Напомним, украинская Премьер-лига объявила даты и время проведения матчей 4-го тура, за исключением поединка между Мариуполем и киевским Динамо.

Мариуполь – Динамо: УПЛ не определила дату матча 4-го тура

"В случае успеха следующую квалификацию Мариуполь будет играть в четверг, 9/08. Поэтому раньше воскресенья, 12/08 календарный матч УПЛ не имеет права ему ставить.

Динамо повторно встретится со Славией 14/08. Поэтому позже субботы, 12/08 играть не сможет. Если комбинация сойдется – будут играть в сентябре", – написал Бурбас в твиттере.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Бурбас Мариуполь Мариуполь
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