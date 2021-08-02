Переможний м'яч Дениса Безбородька був забитий з порушенням правил, інформує офіційний сайт УАФ.

"Помстилися і забули": Рябоконь оригінально прокоментував перемогу Десни над Маріуполем

Нападник Десни таки перебував у офсайді. Бригада Ярослава Козика припустилася помилки, але епізод розцінюється як дуже складний через ледь помітний дотик Тотовицького. Таку ситуацію можливо було б виправити за допомогою системи VAR, але, на жаль, у цьому матчі вона не працювала.

Нагадаємо, у поєдинку першого туру Ворскла – СК Дніпро-1 (2:2) були забиті відразу два голи з офсайдів.

Десна на останніх хвилинах вирвала скандальну перемогу над Маріуполем – вирішальний гол забили з офсайду