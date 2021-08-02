Победный мяч Дениса Безбородько был забит с нарушением правил, информирует официальный сайт УАФ.

"Отомстили и забыли": Рябоконь оригинально прокомментировал победу Десны над Мариуполем

Нападающий Десны таки находился в офсайде. Бригада Ярослава Козика допустила ошибку, но эпизод расценивается как очень сложный из-за едва заметного касания Тотовицкого. Такую ситуацию можно было бы исправить с помощью системы VAR, но, к сожалению, в этом матче она не работала.

Напомним, в поединке первого тура Ворскла – СК Днепр-1 (2:2) были забиты сразу два гола из офсайда.

Десна на последних минутах вырвала скандальную победу над Мариуполем – решающий гол забили из офсайда