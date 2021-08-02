Мариуполь – Десна: комитет арбитров УАФ признал ошибку судей в моменте с победным голом черниговцев
Комитет арбитров УАФ дал оценку скандальному эпизоду в концовке матча 2-го тура УПЛ Мариуполь – Десна (1:2).
Победный мяч Дениса Безбородько был забит с нарушением правил, информирует официальный сайт УАФ.
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Нападающий Десны таки находился в офсайде. Бригада Ярослава Козика допустила ошибку, но эпизод расценивается как очень сложный из-за едва заметного касания Тотовицкого. Такую ситуацию можно было бы исправить с помощью системы VAR, но, к сожалению, в этом матче она не работала.
Напомним, в поединке первого тура Ворскла – СК Днепр-1 (2:2) были забиты сразу два гола из офсайда.
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