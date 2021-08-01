"Непроста гра. В першу чергу позначився час початку гри – 17:00. Хлопцям було жарко, причому навіть в тіні. Потрібно було потерпіти, і в потрібний момент вирішити долю матчу. Там, де потрібно було пробивати або робити простріл – перетримували м'яч. В цілому контролювали гру, але пропускали контратаки суперника. Знали про те, що Маріуполь швидкісна команда.

Перемога чернігівців із присмаком скандалу у відеоогляді матчу Маріуполь – Десна – 1:2

У Цимбалюка, можливо, м'язова травма. Вирішили перестрахуватися і замінити його. Жук невдало увійшов в гру, тому зробили зворотню заміну. Попереду не додав і в обороні надійніше не стало. Довелося зробити перестановки і випустити атакуючих гравців, щоб спробувати виграти.

Не бачив, забив Безбородько з офсайду чи ні. Можливо якийсь мінімальний був. Я згадую гру минулого сезону в Маріуполі. Згадайте, хто був головним героєм матчу, який багато важив для нас. Помстилися і забули", – поділився Рябоконь у коментарі телеканалу Футбол.

Зазначимо, що Десна перемогла Маріуполь (2:1) завдяки суперечливому голу на останніх хвилинах. Чернігівці набрали 6 очок, ставши лідером першості разом з Шахтарем.

Десна на останніх хвилинах вирвала скандальну перемогу над Маріуполем – вирішальний гол забили з офсайду