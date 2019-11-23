Маріано поглузував над Бейлом, зімітувавши гру в гольф на тренуванні

Форвард Реала Маріано Діас дотепно пожартував над скандальною зіркою "вершкових" Гаретом Бейлом на тренуванні.

Під час одного із тренувальних "квадратів" Бейл втратив м'яч і Маріано зімітував удар ключкою, зобразивши хобі Гарета, повідомляє ESPN.

Бейл потрапив у заявку Реала, попри нещодавній скандал із прапором "Уельс, гольф, Мадрид"

Валлієць із гумором сприйняв такий жарт та продовжив тренування. Зазначимо, що пов'язано це з останньою витівкою Бейла – після матчу збірної Уельсу Гарет тримав у руках прапор країни зі словами "Уельс, гольф, Мадрид. У такому порядку".

До слова, Реал проведе матч 14-го туру Ла Ліги вже сьогодні – на Сантьяго Бернабеу завітає Реал Сосьєдад. Початок поєдинку о 22:00.

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