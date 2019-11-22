Бейл потрапив у заявку Реала, попри нещодавній скандал із прапором "Уельс, гольф, Мадрид"

Головний тренер Реала Зінедін Зідан здивував своїм вибором гравців на матч14-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада.
Мадридський Реал у своєму твіттері опублікував заявку на матч проти Реал Сосьєдад.
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Воротарі: Куртуа, Ареола, Альтубе.
Захисники: Карвахаль, Мілітао, Рамос, Варан, Марсело, Менді.
Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Іско, Бейл, Азар.
Нападники: Бензема, Йовіч, Родріго.
Нагадаємо, що на днях спалахнув конфлікт між Реалом та Гаретом Бейлом – валлієць потролив мадридський клуб прапором Уельса з написом "Уельс, гольф, Мадрид. У такому порядку". До слова, матч проти Реал Сосьєдад відбудеться 23 листопада, початок гри о 22:00.
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