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Бейл потрапив у заявку Реала, попри нещодавній скандал із прапором "Уельс, гольф, Мадрид"

21:33 57 Читать на русском
Бейл потрапив у заявку Реала, попри нещодавній скандал із прапором "Уельс, гольф, Мадрид"
Гарет Бейл зі скандальним прапором / Marca

Головний тренер Реала Зінедін Зідан здивував своїм вибором гравців на матч14-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада.

 

Мадридський Реал у своєму твіттері опублікував заявку на матч проти Реал Сосьєдад.

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Воротарі: Куртуа, Ареола, Альтубе.

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Рамос, Варан, Марсело, Менді.

Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Іско, Бейл, Азар.

Нападники: Бензема, Йовіч, Родріго.

Нагадаємо, що на днях спалахнув конфлікт між Реалом та Гаретом Бейлом – валлієць потролив мадридський клуб прапором Уельса з написом "Уельс, гольф, Мадрид. У такому порядку". До слова, матч проти Реал Сосьєдад відбудеться 23 листопада, початок гри о 22:00.

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Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Реал Сосьєдад Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл
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