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Марез став жертвою грабіжників – одноклубник Зінченка зазнав збитків на понад 500 тисяч фунтів

11:18 259 Читать на русском
Марез став жертвою грабіжників – одноклубник Зінченка зазнав збитків на понад 500 тисяч фунтів
Ріяд Марез / Getty images

Квартиру півзахисника Манчестер Сіті та збірної Алжиру Ріяда Мареза обікрали злодії.

Зловмисники проникли у квартиру футболіста в центрі Манчестера, коли 29-річного футболіста "містян" не було вдома, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, втрати, за попередньою оцінкою, склали понад 500 тисяч фунтів. Злодії вкрали три годинники вартістю в 230, 40 і 35 тисяч фунтів, а також забрали 50 тисяч готівкою та рідкісні футболки і браслети, які оцінюються у 150 тисяч фунтів.

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Ріяд Марез Ріяд Марез Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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