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Марез стал жертвой грабителей – одноклубник Зинченко понес убытки на свыше 500 тысяч фунтов

11:18 53 Читати українською
Марез стал жертвой грабителей – одноклубник Зинченко понес убытки на свыше 500 тысяч фунтов
Рияд Марез / Getty images

Квартиру полузащитника Манчестер Сити и сборной Алжира Рияда Мареза обокрали воры.

Преступники проникли в квартиру футболиста в центре Манчестера, когда 29-летнего футболиста "горожан" не было дома, сообщает The Sun.

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По информации издания, потери, по предварительной оценке, составили более 500 тысяч фунтов. Воры украли трое часов стоимостью в 230, 40 и 35 тысяч фунтов, а также забрали 50 тысяч наличными, редкие футболки и браслеты, которые оцениваются в 150 тысяч фунтов.

Напомним, совсем недавно бандиты ограбили дом игрока лондонского Тоттенхэма Деле Алли, угрожая ножом и мачете его жене.

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Рияд Марез Рияд Марез Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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