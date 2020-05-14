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Деле Аллі зазнав збройного нападу у власній оселі – хавбек отримав удар в обличчя і втратив коштовності

00:15 268 Читать на русском
Деле Аллі зазнав збройного нападу у власній оселі – хавбек отримав удар в обличчя і втратив коштовності
Деле Аллі / Pa Photos

У будинок півзахисника лондонського Тоттенхема Деле Аллі напередодні увірвалися озброєні грабіжники та скоїли низку злочинів.

Двоє невідомих у масках, озброєні ножами, напали на будинок 24-річного хавбека в ніч на середу, повідомляє The Sun.

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Інцидент трапився, коли Деле Аллі відпочивав разом із друзями за грою в більярд. Грабіжники вдарили півзахисника та одного з його друзів в обличчя, а потім змусили Аллі віддати 2 пари годинників і коштовності його подруги Рубі Мей. На щастя, травми виявилися несерйозними й постраждалим не знадобилась госпіталізація.

Поліція уже розслідує напад, але за гарячими слідами впіймати злочинців правоохоронці не зуміли.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Деле Аллі Деле Аллі
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