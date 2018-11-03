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Марадона станцював після перемоги своєї команди – ще нещодавно він ледве ходив

11:35 196 Читать на русском
Марадона станцював після перемоги своєї команди – ще нещодавно він ледве ходив
Дієго Марадона / Соцмережі

Головний тренер мексиканського Дорадоса Дієго Марадона танцями та піснями відсвяткував перемогу своєї команди.

Дорадос у 14 турі другого дивізіону чемпіонату Мексики мінімально здолав на виїзді Меріду (1:0). Після цього матчу команда Марадони посідає 6 місце у своїй лізі.

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Легенда збірної Аргентини після перемоги спочатку потанцював перед журналістами. А у роздягальні разом з гравцями поспівав пісень та станцював цікавий танець.

Нагадаємо, що нещодавно Марадона ледве ходив через проблеми з ногами, а лікар аргентинця казав про необхідність протезування колін.

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Світ Дієго Марадона Дієго Марадона Відеоновини Дорадос Де Сіналоа
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